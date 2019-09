Monfils : "C'est le genre de match qui rend fou mais je suis resté fort"

Gaël Monfils va passer un bon dimanche. En battant à l'arraché Denis Shapovalov, il a eu la bonne idée de ne pas se gâcher son anniversaire, puisque le Français fête ses 33 ans ce 1er septembre. Lorsqu'il est arrivé en conférence de presse après son combat épique face au Canadien, un confrère lui a d'ailleurs souhaité un joyeux anniversaire. "Deux minutes, sinon ça porte malheur", a répondu la Monf' après avoir vérifié l'heure : 23h58. Monfils avait le sourire. Comme souvent, ici. New York, c'est presque chez lui.

Sur le Louis-Armstrong, il a encore vécu une de ces soirées new-yorkaises comme il les aime : intense et électrique. Il n'y a guère que Roland-Garros pour le mettre dans cet état-là. "J'aime tellement l'énergie qui se dégage d'ici, dit-il. Je me sens bien. C'est définitivement le deuxième Grand Chelem dans mon cœur, pour plein de raisons. Parce que c'est New York, parce que Arthur Ashe est une idole pour moi. Il se passe toujours des choses magiques. C'est comme ma deuxième maison."

Vidéo - Monfils : "Ça a été compliqué, Denis sortait des coups de dingue" 02:17

" Sur la balle de match, il lâche un pétard long de ligne incroyable "

Ailleurs, peut-être aurait-il perdu ce match qui lui a glissé entre les doigts dans un quatrième set improbable. Double break en sa faveur, puis un jeu de service pour la victoire à 5-4 et cette balle de match dans le tie-break. Mais s'il n'a pas conclu, s'il n'a été embarqué dans un 5e set aussi étouffant qu'aléatoire, c'est, selon lui, d'abord la faute de son adversaire.

"A 4-1 (dans le 4e set, NDLR), Denis, il a joué incroyable, a-t-il confié au micro d'Eurosport alors qu'il était encore sur le court. Honnêtement, j'ai peu de choses à me reprocher. Forcément, on peut changer des choses, je peux peut-être un peu mieux servir, mais il faut lui donner du crédit. Même dans le tie-break, sur la balle de match, il lâche un pétard long de ligne incroyable." Un peu plus tard, devant les médias, il n'en revenait toujours pas : "À ce moment-là, il était tellement relâché que c'était une blague... Je ne savais plus si je devais jouer son revers ou son coup droit... De 4-1 à 6-5 au quatrième, c'était comme ça (il claque des doigts)."

Vidéo - Monfils - Shapovalov : Les temps forts d'un énorme match 14:36

" Je crois les gens m'aiment pour ça, il y a un peu une part de mystère en moi "

Ailleurs, peut-être que Monfils aurait lâché l'affaire après ça et finit par perdre ce match. Mais pas à Flushing. Pas "chez lui". "C'est le genre de match qui rend fou mais je suis resté fort", souffle-t-il, pas peu fier. "Physiquement, je sentais encore que j'étais bien, puis je lisais de mieux en mieux son service", souligne le Parisien. Alors il est resté à l'affût d'une ouverture, et elle est venue. "Même à la fin, c'était chaud, il s'accrochait, il sauve encore une balle de match, mais j'ai tenu bon."

Ce n'était qu'un troisième tour, mais c'était un sacré match, comme on n'en gagne pas cinquante dans une carrière, pour peu qu'on ne s'appelle pas Djokovic, Nadal ou Federer. Surtout, c'était devant ce public qui le porte comme s'il était d'ici. "Je suis juste moi-même sur le court, dit-il quand on lui demande pourquoi, selon lui, New York est si dingue de lui. Je pense que les gens m'aiment parce que je joue avec mon cœur. Puis on ne sait jamais comment je vais être et ce que je peux faire sur le court. Je crois les gens m'aiment pour ça, il y a un peu une part de mystère en moi."