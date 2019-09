Monfils : "Je me suis battu autant que j'ai pu..."

"So Monfils", comme diraient les New-Yorkais. Tellement Monfils. Ce fut épique, comme souvent avec lui. Surtout à Flushing. Ce fut crispant. Comme presque toujours. Mais c'est terminé. Entre soubresauts et indigence, entre fulgurances et déshérence, Gaël Monfils a rendu les armes en quart de finale, mercredi soir, face à Matteo Berrettini. Une défaite 7-6 au 5e set, histoire d'accompagner la déception d'une forme de cruauté.

A chaud, le numéro un tricolore pointait ce qui, selon lui, restera comme LA raison de son échec : son service. "J'ai très mal servi aujourd'hui, juge-t-il. J'ai commis beaucoup de doubles fautes (17, dont 5 dans le dernier quart d'heure du match, NDLR...) Je n'ai pas eu de premières balles. Je pense que ça a été la clé du match. Je me suis battu contre ça pendant tout le match. Ça n'a pas seulement été un problème à la fin du 5e mais pendant toute la rencontre. Il aurait fallu que je serve bien mieux beaucoup plus tôt."

Vidéo - Perfection, trou noir et final haletant : Monfils-Berrettini, thriller américain 03:04

La lecture des statistiques n'est quand même pas loin de contredire au moins partiellement cette analyse. Pas sur la qualité de sa mise en jeu, effectivement assez déficiente, mais sur la pertinence d'en faire la clé de son élimination. Matteo Berrettini a servi moins de premières balles que lui (54% contre 60), et gagné moins de points que le Français derrière celle-ci (69% contre 71). Sur deuxième balle, en revanche, Monfils a clairement été en-dessous (45% de points remportés, 55% pour l'Italien), mais cela tient en partie à son nombre très élevé de doubles.

Mais il n'en démord pas. "Le service, chez moi, c'est un signe, un baromètre, insiste-t-il. Aujourd'hui, il a disparu. C'était un match catastrophique au niveau du service. Je mets vraiment le point là-dessus parce que ça m'a handicapé. Avec un meilleur service, ça aurait pu être plus facile de renverser la vapeur", a-t-il confié à Eurosport. Comment explique-t-il cette accumulation de doubles fautes, dans son dernier jeu de service de la rencontre, puis au début du tie-break décisif ? "Un problème de rythme. Je n'avais pas de rythme. En plus de ça, forcément, tu deviens tendu. Tout ça contribue à te faire mal servir. J'ai vraiment été mauvais au service."

Vidéo - Monfils : "Un match catastrophique au niveau du service" 02:13

Physiquement, et peut-être plus encore mentalement, il sort vidé de son match. "Je suis épuisé, vraiment épuisé pour être honnête, avoue-t-il. Mentalement, c'était dur. J'ai dû puiser mentalement et ça joue sur le physique, qui suit moins bien." Il dit partir "sans regrets". "J'ai laissé mon cœur sur le court. Le public a encore été incroyable. Il m'a poussé. Il m'a aidé. C'était chouette." Alors Monfils préfère retenir ça. Le contexte. "C'était un match comme je les aime, c'est pour ça que je joue au tennis. J'aurais vraiment voulu gagner, mais j'adore ces matches. Je suis fier de moi. Je me suis battu autant que j'ai pu..."

Ce n'est pas la première fois qu'il quitte un Grand Chelem en laissant le sentiment qu'il y avait moyen d'aller plus loin. Au moins un peu plus loin. "J'ai déjà connu des défaites comme ça, comme contre Roger, ici (il s'était incliné en cinq sets en quart de finale contre Federer, en 2014, après avoir eu balle de match en sa faveur, NDLR) et je sais comment me relever."

Le Français pointe aussi le bilan global de sa tournée nord-américaine, avec une demi-finale à Montréal et son quart à New York. "Honnêtement, avant la tournée, personne ne pensait que j'allais jouer, même moi ou les médecins, rappelle-t-il. Je me retrouve à tenir des matches de quatre heures, en tapant de mieux en mieux la balle. Donc forcément je suis sur une bonne phase. J'ai fait un tournoi correct. Forcément on a envie d'aller plus loin. Mais je reste satisfait pour pas mal de choses. Je me sens bien depuis peu de temps, je me suis bien remis sur pieds et j'espère maintenant faire une bonne fin de saison."