Monfils va retrouver le Ashe : "Quand je rentre sur ce court, je kiffe, j'ai des frissons"

Gaël Monfils n'est pas tombé dans le panneau. "Dès fois, les médias nous rabâchent des choses... Ce ne sont pas des matches faciles, parce qu'on te dit que tu dois gagner. Mais si Pablo était en huitièmes, c'est parce qu'il avait battu des bons joueurs, qu'il était en forme et en confiance", a rappelé le numéro un tricolore au micro de Thomas Bihel sur Eurosport. OK. Dont acte, Gaël. Mais était-ce vraiment surréaliste de considérer que jouer un huitième contre Pablo Andujar, novice à ce niveau à 33 ans passés était une vraie, belle occasion ? Sans doute pas, et le match de lundi l'a confirmé.

Mais c'est vrai, ce duel-là pouvait puer le piège. A double titre, même. Parce que, en plus de partir grand favori, Monfils affrontait là un pote, un vrai, comme il en a peu sur le circuit. Ces deux-là se connaissent depuis leurs quinze ans et, de l'aveu du Français, ont fait un peu les 400 coups ensemble. A ce titre, l'obstacle constituait donc un test. Dans l'approche du match comme sa gestion. Manifestement, la Monf' a eu tout bon. Le Parisien avait bien préparé son affaire, mentalement et tactiquement. Andujar n'avait peut-être plus grand-chose dans les cannes, mais Monfils a eu le grand mérite de se rendre le match facile.

Vidéo - Monfils a éparpillé son pote Pablo en moins d'une heure et demie 03:33

" J'aime tellement jouer ici… "

Très facile, même. Vingt minutes pour le premier set, moins d'une heure et demie pour plier les trois, cinq jeux perdus. Difficile de faire la fine bouche. "J'ai tout bien fait aujourd'hui, savoure-t-il. Parfois, ce n'est pas facile de rentrer dans la partie après un gros match (contre Denis Shapovalov, NDLR). Je voulais être vraiment agressif. Je sais que Pablo a une filière à faire beaucoup d'échanges et je ne voulais pas m'endormir là-dedans. Il fallait que je prenne le jeu à mon compte, bien bouger, bien servir, et j'ai réussi à faire tout ça. Je suis vraiment content, parce que tout ce que je voulais faire, je l'ai bien fait."

Après cette copie quasi-parfaite, revoilà donc Gaël Monfils pour la quatrième fois de sa carrière en quart de finale de l'US Open. Pas un Français n'a fait mieux ici depuis les Mousquetaires des années 20-30 même si, évidemment, le bilan d'un Cédric Pioline (une finale, une demie) a une autre envergure passée le grand huit. Mais tout de même. C'est un nouveau témoignage du fait que Monfils se sent particulièrement bien à New York. "J'aime tellement jouer ici, a-t-il rappelé lundi soir après avoir étrillé Andujar. J'ai toujours dit que j'adorais l'ambiance ici et c'est vrai. J'ai l'impression que c'est un tournoi qui correspond à la fois à mon jeu et à ma personnalité."

Son parcours sans faute va lui offrir une récompense mercredi : un retour sur le court Arthur-Ashe, auquel il n'avait pas encore eu droit cette année. "Quand je rentre sur ce court, je kiffe, reprend le Tricolore. J'ai des frissons mais de kiffe quoi (sic). Je me dis 'c'est incroyable, la chance de pouvoir jouer dessus'. Moi, j'ai vécu des matches de dingue sur ce court, de beaux matches, de belles victoires, de grosses défaites, des défaites qui font un peu plus mal, des matches au panache. Pour moi, c'est un beau terrain, un beau match en perspective, à moi d'être prêt". Et la Monf' de promettre, à propos de son duel face à Matteo Berrettini : "ça va être un beau quart de finale."