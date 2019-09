Eux jouent, nous comptons. La course aux records, et surtout celui des titres en Grand Chelem, constitue la grande affaire de ce premier quart de siècle dans le tennis masculin. En 15 ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont renversé la table du passé et laissé tous les glorieux anciens de ce sport plusieurs étages en-dessous d'eux. Le trio majuscule de notre époque totalise désormais 55 titres majeurs. C'est effarant, délirant, sidérant, tout ce que vous voudrez. Et dans cette course-là, l'année 2019 aura marqué un resserrement sans précédent.

Janvier 2018, Melbourne. Roger Federer, 36 ans, surfe sur la vague de sa jeunesse retrouvée pour décrocher sa 20e couronne. Le Suisse retrouve alors une marge de manœuvre de nature à lui permettre de voir venir. Aujourd'hui, il a vu (re)venir et la marge en question est plus ténue que jamais. Depuis l'Open d'Australie 2018, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont remporté les sept tournois du Grand Chelem disputés. De 20-16-12, nous voilà passés à 20-19-16.

Nadal ne dévie pas de sa ligne

Dans cette course à trois, le leader est à l'arrêt depuis un moment. Les deux autres sont au galop. Seul détenteur du record depuis le mois de juillet 2009 et sa victoire à Wimbledon qui lui avait permis de dépasser Pete Sampras, Federer est plus que jamais sous la menace. En janvier prochain, pour la première fois depuis qu'il trône au sommet de la hiérarchie historique, il pourrait être rejoint. Si Rafael Nadal l'emporte à Melbourne, ils seront deux à vingt titres. Avec un Roland-Garros, son Roland-Garros, à venir derrière... Et son coup d'arrêt new-yorkais ne doit certainement pas faire oublier que Djokovic reste dans le coup.

A Wimbledon, après son épique victoire qui pourrait changer tant de choses à l'heure du décompte final, le Serbe n'avait pas caché que ce record était bel et bien devenu "un objectif". Nadal lui ne dévie pas d'un iota de sa ligne. "Vous ne pouvez pas être constamment frustré parce que le voisin a une plus grosse maison que vous ou une plus grosse télé, un plus grand jardin", avait-il dit pour résumer le fond de sa pensée après sa victoire à Roland-Garros au mois de juin.

" Je crois vraiment que ça ne me rendra pas plus heureux ou moins heureux si j'ai ce record ou pas "

Il a poursuivi exactement sur le même mode dimanche soir à New York : "Je ne vais pas passer ma journée à regarder si quelqu'un en a un de plus que moi. Si vous raisonnez comme ça, vous allez passer votre temps à être frustré." A Flushing, l'important pour lui, c'était de remporter l'US Open 2019, pas un 19e titre du Grand Chelem et encore moins de se rapprocher de Federer ou de distancer Djokovic. "Je ne vois pas les choses de cette façon, a-t-il encore rappelé. J'adorerais être celui qui, au final, aura gagné le plus de titres, mais je ne vais pas m'entraîner chaque matin et je ne joue pas au tennis pour ça. Je joue au tennis parce que j'aime le tennis."

Rafael Nadal a besoin de victoires et a soif de titres. Pas de record. Il se dit "honoré de faire partie de cette bataille (avec Djokovic et Federer) et si c'est bon pour notre sport, tant mieux." Mais il n'en fait pas une obsession. "Je crois vraiment que ça ne me rendra pas plus heureux ou moins heureux si j'ai ce record ou pas, reprend le Majorquin. Ce qui me rend heureux, ce sont les satisfactions personnelles, le fait d'avoir donné tout ce que je pouvais donner. Je suis très tranquille par rapport à tout ça."

A Melbourne, dans quatre mois, Rafael Nadal viendra pour gagner l'Open d'Australie. Et nous autres, nous guetterons s'il parvient à égaler Roger Federer. Ce sera notre grande affaire. Pas la sienne.