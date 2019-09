Le contexte

Difficile de se projeter trop loin dans un tournoi de tennis. Surtout si on parle d'un tournoi du Grand Chelem. Car la réalité, celle du terrain, vient toujours vous rattraper par le col. Pourtant, le besoin de rêver un peu est dans les parages quand on aperçoit Gaël Monfils en deuxième semaine d'un Majeur. L'électricité que dégage le Francilien est attirante car il est unique. Et le voir jouer son meilleur tennis, comme il le fait en ce moment, le rend encore plus attractif. Vous ajoutez à cette tambouille le contexte électrisant de Flushing et vous obtenez un excellent cocktail.

Opposé à un novice à ce niveau du tournoi, Matteo Berrettini, 25e mondial et des airs de futur n°1 italien (et peut-être plus encore), Monfils a une opportunité en or de rejouer une demi-finale de Grand Chelem. Trois années après la dernière de sa carrière, à New York même, la "Monf'" a renoué peu ou prou son niveau de l'époque, qu'il n'a jamais retrouvé. Il n'y a rien d'étonnant à voir le n)1 français carburer dans l'antre du tennis américain ; Flushing c'est sa deuxième maison après Roland-Garros. Même si son historique avec l'US Open manque un peu de relief. Monfils vit chaque année un amour estival avec ce tournoi unique. Un amour parfois contrarié. Mais c'est ça aussi l'amour, ça ne marche pas toujours, on s'engueule, on se fait la tête. Et on termine par se réconcilier.

Il ne reste donc qu'une marche à gravir pour le Français et elle se nomme Matteo Berrettini. Si le Transalpin et son jeu en puissance constituent une grosse menace, l'opportunité de défier un joueur novice à ce niveau de la compétition, et pas encore construit mentalement, est trop belle pour ne pas être saisie avec les deux mains. Auteur d'un tournoi sérieux et encourageant sur tous les plans, avec seulement deux sets perdus lors d'un match décousu face à Denis Shapovalov, Gaël Monfils a enfin assemblé tous les éléments de son bon début de saison dans un grand rendez-vous.

Il n'avait réussi cela qu'à indian Wells (quart de finale) et à Montréal au début du mois d'août (demi-finale). Mais dans les deux cas, son physique l'avait empêché de s'aligner pour la suite et de transformer l'essai. Bonne nouvelle : son corps l'a enfin laissé tranquille. Il aborde son retour sur le court Arhur-Ashe avec le plein de confiance et un corps en parfait état. Ne lui parlez plus de sa cheville ou autre chose, Monfils c'est du solide. Et il a un petit compte à régler avec ce tournoi qui le transforme.

Le face-à-face

Ce sera la première confrontation entre les deux hommes sur le circuit. Et une demie de Grand Chelem récompensera le vainqueur.

Matteo Berrettini lors de son 8e de finale face à Andrey Rublev / US Open 2019Getty Images

Le parcours

Matteo Berrettini

1er tour : bat Richard Gasquet (6-1, 6-4, 7-6)

2e tour : bat Jordan Thompson (7-5, 7-6, 4-6, 6-1)

3e tour : bat Alexei Popyrin (6-4, 6-4, 6-7, 7-6)

8e de finale : bat Andrey Rublev (6-1, 6-4, 7-6)

Vidéo - Implacable de bout en bout, Berrettini en a fait voir de toutes les couleurs à Rublev 02:51

Gaël Monfils

1er tour : bat Albert Ramos Vinolas (7-6, 6-4, 6-3)

2e tour : bat Marius Copil (6-3, 6-2, 6-2)

3e tour : bat Denis Shapovalov (6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3)

8e de finale : bat Pablo Andujar (6-1, 6-2, 6-2)

Vidéo - Monfils a éparpillé son pote Pablo en moins d'une heure et demie 03:33

Les chiffres à savoir

4. Oui, Monfils aime Flushing mais ses apparitions en quarts de finale se comptent sur les doigts d'une main. En treize participations, il n'a atteint ce stade du tournoi qu'à quatre reprises (2010, 2014, 2016 et 2019).

2. Matteo Berrettini est seulement le deuxième joueur italien de l'histoire à jouer un quart de finale à l'US Open. Le Romain succède à l'illustre Corrado Barazzutti, premier Transalpin à avoir joué un quart, et même une demie, à Flushing en 1977.

3h10. C'est le temps passé en plus sur le court par Matteo Berrettini pendant cet US Open. L'Italien a bagarré pendant 11h26 pour se faufiler en quarts. Monfils est allé plus vite avec 8h36 de jeu.

Ils ont dit

Matteo Berrettini

" Je vais logiquement utiliser mes armes. Je n'adapte jamais mon tennis par rapport à mes adversaires. Je ne pense qu'à mon jeu : mon service, mon coup droit. Et après ça, je commence à penser à ce que j'ai en face de moi. "

Gaël Monfils

" Je joue du très bon tennis ici, du très, très bon tennis. J'ai toujours dit que j'aimais l'atmosphère de ce tournoi. J'aime son énergie et c'est un paramètre important. Je me sens très bien ici, donc c'est pour cela que je joue très bien ici. "

Notre avis

Matteo Berrettini est un homme très dangereux : il pratique un tennis de bison, tout en puissance. S'il ne faut pas non plus le réduire à ça, car il a une bonne main, le Romain a des armes très importantes pour le tennis moderne : une grosse première balle et un premier coup appuyé, cela fait énormément de différence(s). Très inspiré à la relance depuis le début du tournoi (24 balles de break converties, pour 55 obtenues), Monfils va devoir continuer sur sa lancée pour faire trembler son adversaire. Il devra exploiter la faiblesse psychologique du 25e mondial quelle que soit sa situation dans le match. Plus le succès se rapproche, plus le droitier tangue. Vu son début de tournoi, Monfils devrait s'en sortir. Mais il va batailler. Berrettini n'est pas en quart de finale par hasard.

Notre pronostic : Monfils en cinq manches