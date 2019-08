Osaka - Gauff, énorme baston en toute amitié ?

On ne sait ce qui épate le plus chez Cori Gauff. Son jeu, sa maturité, physique notamment, ou son absence totale de doute. La force de ses 15 ans, sûrement. Mais pas grand-chose ne l'impressionne, cette (toute) jeune femme. Elle sait déjà qui elle est et mesure son capital. Interrogée jeudi soir sur la programmation de son prochain match, contre la tenante du titre Naomi Osaka, elle n'a pas donné dans le faux-semblant. "Je suis sûre que ce sera sur le Arthur-Ashe ou le Louis-Armstrong, assurait-elle. Je pense que ce sera le Ashe, mais si ce n'est pas le cas, ce sera le Armstrong."

La chose relève de l'évidence. La tenante du titre, face au nouveau phénomène américain, l'affiche n'allait pas se retrouver sur le 6 ou le 4. Mais d'autres auraient peut-être lambiné, en mode "je ne sais pas", "peu m'importe", "nous verrons bien". Formules de circonstance. Sauf que Gauff va droit au but, sur le court comme en dehors, c'est une partie de son charme. Si cette petite séquence est révélatrice, c'est parce qu'elle témoigne des certitudes et du caractère très affirmé de la Géorgienne. Sans rien présager de ce que sera sa carrière, on peut en revanche dire assez sereinement qu'elle a la personnalité et l'étoffe dont on fait les stars, à défaut de garantir les championnes, bien que l'un n'exclut pas l'autre.

" Mon père et son père se connaissent depuis pas mal de temps "

Vidéo - Un gros combat, du suspense et la victoire : Gauff a encore fait chavirer le Louis-Armstrong 02:54

New York est en tout cas en train de tomber raide dingue de sa nouvelle terreur, héritière annoncée de Serena Williams, même si son allure rappelle plutôt l'aînée, Venus, qu'elle a d'ailleurs battue à Wimbledon avant d'atteindre les huitièmes de finale. Désormais aux portes du Top 100 après son accession aux 16es de finale, Coco Gauff s'apprête à disputer samedi un match spécial à beaucoup d'égards. Parce que Naomi Osaka est numéro un mondiale. Parce qu'elle est tenante du titre. Mais plus encore parce que la Japonaise n'est pas n'importe qui aux yeux de la jeune Américaine.

Les liens entre les Osaka et les Gauff ne datent pas d'hier. "Mon père et son père se connaissent depuis pas mal de temps maintenant, a rappelé Coco jeudi soir, et sa maman est une des personnes les plus gentilles qui existent. Toute la famille de Naomi est super." Miss Gauff avait 12 ans lorsqu'elle l'a rencontrée pour la première fois Naomi Osaka, pas bien vieille non plus à l'époque. "C'était à Miami, et comme nos pères discutaient ensemble régulièrement, Naomi m'a proposé de m'entraîner avec elle, évoque l'Américaine. J'avais 12 ans. J'avais réussi à garder la balle dans le court (sourire). Elle se préparait pour un tournoi, donc il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi."

Corey Gauff, le papa de Coco.Getty Images

Qui se ressemble...

Gauff ne le cache pas, Osaka est une source d'inspiration pour elle. Plutôt deux fois qu'une. Pour ce qu'elle a accompli dans sa jeune carrière, déjà. "Elle montre qu'on peut réussir très jeune et que tout est possible, souffle l'ado. L'an dernier, elle n'était pas parmi les grandes favorites mais elle a gagné. Elle a 21 ans. Deux Grands Chelems. Numéro un Mondial et elle en veut encore plus. Alors je pense qu'elle est une source d'inspiration pour tout le monde, pas que pour moi."

Mais l'admiration pour la joueuse se double d'un grand respect pour la personne. "C'est quelqu'un de bien. Je ne pourrais rien vous dire de négatif sur elle, assure Cori Gauff. Elle a toujours été super avec moi. On a beaucoup de similarités." La Japonaise ne dit d'ailleurs pas autre chose : "En dehors du court, elle me fait penser à moi, avoue Osaka. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle fait. Et elle est très discrète comme moi. Je parle un peu plus maintenant mais j'étais comme elle, très timide. Puis elle a tellement de talent."

A New York, aucun match de cette première semaine ne suscite davantage d'excitation que celui-ci. Comme Coco Gauff l'avait parfaitement pressenti, l'affiche a été programmée en night session, sur le court Arthur-Ashe. La plus grande des scènes, la seule qui lui convienne vraiment, même du haut de ses 15 ans.