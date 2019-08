Paire n'a pas traîné

Après Gilles Simon, qui a gagné en prenant son temps, Jo-Wilfried Tsonga, qui a perdu aussi en restant plus que de raison sur le court, Paire est allé bien plus vite et n'a rien laissé en route. Le Français s'est imposé en trois manches face à Brayden Schnur (6-2, 6-4, 6-4). Sur le court numéro 7, la tête de série numéro 29 a déroulé. Une heure et quarante-huit minutes lui ont suffi pour passer le premier obstacle.

Globalement, Benoît Paire a quasiment tout mieux fait que le 92e joueur mondial. Si sa première balle n'a pas été d'une précision folle, il a parfaitement su défendre sa mise en jeu, ne laissant qu'une balle de break (convertie) au Canadien. Pour le reste, le Français a maîtrisé les événements, prenant le service de Schnur à 5 reprises. Bref, Paire n'a pas tremblé. La suite, ce sera face à Aljaz Bedene. Loin d'être insurmontable pour ce Paire-là.