Quand Nadal empêchait Berrettini de regarder ses dessins animés

Matteo Berrettini va connaitre vendredi son baptême nadalien. En général, ça secoue dans tous les sens et ça se termine mal. Mais l'Italien sait déjà tout ça. Même s'il n'a encore jamais affronté l'Espagnol, il a l'impression de le connaitre par cœur. "Qui ne connait pas Rafa ? Tout le monde le connait je pense que j'ai dû des au moins une centaine de ses matches", a confié le Romain après sa victoire contre Gaël Monfils.

Ils ont dix ans d'écart. Mais quand Rafael Nadal a percé au plus haut niveau, Matteo Berrettini était encore un enfant. Il avait neuf ans lors de la première victoire du Majorquin à Roland-Garros, en 2005. Son tout premier souvenir de Nadal est d'ailleurs à peine plus vieux. C'était une poignée de semaines plus tôt, en finale du tournoi de Rome. La première finale culte de Rafa sur terre battue, contre une des références de l'époque, Guillermo Coria.

" Mon rêve, c'était de jouer ce genre de match, un jour "

Rome, c'était "son" tournoi, à Mettao, qui habitait non loin du Foro Italico. Cette finale, il l'avait vue à la télé. "J'étais tout jeune, dit-il. Je me souviens que c'était un match incroyable, vraiment incroyable. Mais ça a duré six heures ou quelque chose comme ça (5h14 en réalité, et une victoire de Nadal 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6, NDLR). Et je me rappelle qu'il y avait une chaine qui ne diffusait que des dessins animés. Et je me disais, allez, les gars, je veux regarder mes cartoons, moi !"

Le tombeur de Gaël Monfils se souvient aussi que cette finale, exceptionnellement, avait été diffusée en clair à la télévision italienne. "Du coup, reprend-il, le lendemain, j'avais plein de copains de classe qui avaient vu le match eux aussi. Ils avaient découvert le tennis ce jour-là et me disaient 'Matteo, tu fais du tennis, toi, c'est cool.' Et je leur répondais que mon rêve, c'était de jouer ce genre de match, un jour. Et maintenant, j'y suis. Alors je suis très content. Même si je sais que ça va être très difficile." L’histoire ne dit pas encore si Nadal a prévu de faire vite pour lui permettre d’aller regarder ses dessins animés ou autre chose.