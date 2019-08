Grosse désillusion pour Richard Gasquet. Récent demi-finaliste du Masters 1000 de Cincinnati, le tricolore s'est fait sortir dès le premier tour de l'US Open par Matteo Berrettini, l'étoile montante italienne, qui l'a dominé en 4 manches (6-4, 6-3, 2-6, 6-2) et 2h42 de jeu. Longtemps dominé par la puissance de son adversaire, Gasquet a gâché trop d'opportunités (seulement 2 balles de break converties sur 11) pour espérer faire tomber la tête de série numéro 24.

Il disait se sentir dans la forme de sa vie. Pourtant, Richard Gasquet a vécu une triste fin de tournée américaine, se plaignant régulièrement d'un mollet. Il est sorti par la petite porte de Flushing Meadows, lui qui avait atteint le dernier carré ici-même en 2013, même si le dernier Majeur de l'année lui réussit moins ces derniers temps (3e sortie au premier tour en 4 ans). Le Biterrois n'aura pas résisté au géant italien (1,96m), plus entreprenant que le tricolore.

Vidéo - Gasquet a gâché, Berrettini n'a rien lâché : les temps forts du match 02:59

Gasquet y a cru, avant de flancher

Berrettini a rapidement mené le jeu, alors que Gasquet, loin de sa ligne de fond de court, reculait et subissait régulièrement. Toutefois, c'est le Français qui a eu les premières opportunités de breaker, notamment à 3 partout où il a manqué quatre opportunités avant que Berrettini ne conserve sa mise en jeu. Pis, c'est le Français qui s'est sabordé, alors que son adversaire menait 5-4, en commettant sa première double-faute du match sur la première balle de break de son adversaire, qui a ainsi décroché le premier set.

Berrettini a souvent alterné le bon et le moins bon (60 coups gagnants, 45 fautes directes). Il a aussi su varier entre coups droits dévastateurs, revers long de ligne bien sentis et amorties sublimes pour dépasser un Gasquet longtemps incapable d'anticiper le jeu de son adversaire. Le Français a fini par réagir, en montant plus au filet (13/21 points gagnés), pour abréger les points et enlever la 3e manche. Mais le break concédé d'entrée de 4e set a fini de le faire sortir de son match.

Dès lors, Berrettini a continué de régaler à la volée (16/23 points gagnés au filet), tandis que Richard Gasquet laissait de plus en plus éclater sa frustration, alors que les conditions de jeu étaient beaucoup plus favorables (23 degrés en début de match) que dans l'Ohio il y a deux semaines. De quoi laisser un large sourire à l'Italien qui, après 7 défaites au premier tour, relève la tête dans un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera Joao Sousa ou Jordan Thompson au prochain tour.