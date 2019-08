Comment suivre en direct vidéo l'US Open?

L'US Open est le dernier Grand Chelem de la saison. Il se déroulera du 26 août au 8 septembre 2019, et il sera bien évidemment à suivre en intégralité et en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player. Vous pourrez suivre la totalité des matches de la quinzaine sur tous les courts de Flushing Meadows.

Quelle émission accompagnera l'US Open ?

L'émission "Tie Break" vous tiendra compagnie entre les matches.

Qui sont les favoris ?

Pour cette 136e édition, les enjeux sont nombreux. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, parviendra-t-il à remporter son troisième titre du Grand Chelem cette année, exploit déjà réalisé en 2011 et 2015 ? Roger Federer se sera-t-il remis de sa défaite épique en finale de Wimbledon face au Serbe ? Rafael Nadal va-t-il triompher pour la quatrième fois à Flushing ? A moins que Daniil Medvedev, récent lauréat du Masters 1000 de Cincinnati ne vienne bousculer la hiérarchie ?

Du côté des dames, Naomi Osaka, tenante du titre et numéro 1 mondiale, sera-telle en mesure de réitérer son exploit malgré une saison 2019 compliquée ? Sinon, qui pour lui succéder : Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Elina Svitolina ou la dernière finaliste, Serena Williams ?

Le guide TV de l'US Open 2019 :

Du 26 août au 4 septembre : Du 1er tour aux quarts de finale inclus, Eurosport retransmettra l'intégralité des rencontres dès 17h. Rendez-vous donc sur Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 360 et Eurosport Player à partir de 17h.

: Du 1er tour aux quarts de finale inclus, Eurosport retransmettra l'intégralité des rencontres dès 17h. Rendez-vous donc sur Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 360 et Eurosport Player à partir de 17h. Le 5 septembre : Les deux demi-finales dames ne débuteront pas avant 17h. Elles seront à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport, Eurosport Player.

: Les deux demi-finales dames ne débuteront pas avant 17h. Elles seront à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport, Eurosport Player. Le 6 septembre : Les deux demi-finales hommes ne débuteront pas avant 22h. Elles seront à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport, Eurosport Player.

: Les deux demi-finales hommes ne débuteront pas avant 22h. Elles seront à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport, Eurosport Player. Le 7 septembre : La finale dames débutera à partir de 22h. Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport Player.

: La finale dames débutera à partir de 22h. Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport Player. Le 8 septembre : La finale hommes débutera à partir de 22h. Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport Player.

