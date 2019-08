Après Roland-Garros et Wimbledon, Grégoire Barrère s'apprête à découvrir l'US Open. Pour la première fois de sa carrière, le joueur de 25 ans sera présent dans le tableau principal du dernier Majeur de la saison. Le Français a validé son billet ce vendredi, à l'issue de son troisième match de qualifications.

Opposé au Colombien Daniel Galan (N°207), le natif de Charenton-le-Pont a plié l'affaire en deux sets et à peine plus d'1h15' de jeu (6-4, 6-3). Elliot Benchetrit et Constant Lestienne, également sur les courts new-yorkais ce vendredi, tenteront d'imiter leur compatriote.