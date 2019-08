Un choc qui fait saliver et une opportunité à saisir : Monfils est attendu au tournant

Le contexte

"J’ai envie de gagner un gros tournoi et Roland-Garros en fait partie, mais comme les autres tournois du Grand Chelem à venir". Mai 2019. À l’heure où la génération dorée du tennis français commence tout doucement à décliner, Gaël Monfils ne veut pas se cacher derrière son petit doigt. L’objectif reste le même : soulever un Majeur. Pour cette année, sa dernière cartouche est à New York et il s’agit d’une option sérieuse.

Demi-finaliste ici-même en 2016, la Monf’ a disposé d’un concours de circonstances aux allures de cadeaux tombés du ciel dès le 1er tour. Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Roberto Bautista Agut, tous dans sa partie de tableau, ont pris la poudre d’escampette bien plus tôt que prévu. Et voilà le Français le joueur le mieux classé de sa partie de tableau jusqu’à une hypothétique demie face à Rafael Nadal.

Hypothétique car le numéro un français n’aime pas être favori et semble craquer quand les projecteurs se braquent sur lui. Après une fin d’hiver de feu, ponctuée par une demi-finale à Sofia, un titre à Rotterdam, une demie à Dubaï et un quart à Indian Wells, Monfils est rentré dans le rang. Pas mal de pépins physiques, dont le dernier remonte au Masters 1000 de Montréal où sa cheville lui a empêché de jouer sa demie face à Rafael Nadal, et certaines contre-performances ont mis un frein à son début de saison canon.

Mais dans cet US Open, on a vu du bon Monfils jusqu’à présent. Incisif, appliqué et même showman à ses heures perdues, le Français a montré qu'il se sentait bien sur le court. Alors, faut-il vraiment s’inquiéter pour lui ? Sûrement car au-delà de ses démons personnels, c’est un joueur atypique qui se présente face à lui. Atypique et ô combien affuté.

Depuis ses coups d’éclats canadiens de 2017, Denis Shapovalov n’a pas encore réussi à convertir son immense potentiel en performance majuscule en Grand Chelem. Son seul 8e de finale en Majeur date de cette année-là, à New York, déjà. Depuis, c’est une courbe sinusoïdale qu’il a suivie. Mais sur cet US Open, le Canadien a tout de l’outsider parfait. Clinique et spectaculaire, il s’est offert deux premiers tours tranquilles, en corrigeant notamment son copain Felix Auger-Aliassime en trois sets secs. Faut-il s’attendre dès lors à un show XXL au Louis-Armstrong, samedi ? Difficile d’affirmer l’inverse.

Leurs parcours

Gaël Monfils

1er tour : bat Albert Ramos-Vinolas en trois sets (7-6, 6-4, 6-3)

2e tour : bat Marius Copil en trois sets (6-3, 6-2, 6-2)

Denis Shapovalov

1er tour : bat Felix Auger-Aliassime en trois sets (6-1, 6-1, 6-4)

2e tour : bat Henri Laaksonen en trois sets (6-4, 7-6, 6-2)

Le face-à-face : 0-0

Quel meilleur endroit que Flushing Meadows pour profiter d'un Monfils-Shapovalov ? C'est la première fois que les deux hommes vont s'affronter sur le circuit. Deux styles spectaculaires, mais différents (un droitier face à un gaucher), vont s'opposer dans le meilleur terrain de jeu possible.

Les trois stats à connaître

6 - Gaël Monfils vise sa sixième deuxième semaine à l'US Open après 2008, 2009, 2010, 2014 et 2016. Le Grand Chelem américain est son autre terrain de jeu favori derrière Roland-Garros où il a atteint la deuxième semaine à huit reprises.

- Gaël Monfils vise sa sixième deuxième semaine à l'US Open après 2008, 2009, 2010, 2014 et 2016. Le Grand Chelem américain est son autre terrain de jeu favori derrière Roland-Garros où il a atteint la deuxième semaine à huit reprises. 2 - Pour Denis Shapovalov, New York est également un endroit spécial : c'est là-bas qu'il a joué (et perdu) son seul huitième de finale en Grand Chelem en 2017. Il est en quête du deuxième cette année.

- Pour Denis Shapovalov, New York est également un endroit spécial : c'est là-bas qu'il a joué (et perdu) son seul huitième de finale en Grand Chelem en 2017. Il est en quête du deuxième cette année. 85% - Comme le pourcentage de points gagnés derrière son premier service par Shapovalov dans cet US Open. Pas besoin de faire un dessin, pour Monfils, il faudra être dans un grand jour au retour car le premier coup de raquette du Canadien dépote.

Les déclas

Gaël Monfils

" Shapovalov, c’est un gros joueur. C’est un des derniers qui n’a pas été tête de série. Il rejoue bien mieux donc ça sera un gros match. […] J’aurais un très gros 3e tour et le reste du tableau, on verra progressivement. "

Denis Shapovalov

" Je n’ai jamais contre lui mais je suis un grand fan. Depuis que je suis petit, il est hyper excitant à voir jouer avec tous ces points complètement fous. Il est tellement athlétique sur le court aussi. Je pense que c’est l’un des meilleurs athlètes au monde, tous sports confondus. "

Notre avis

Non, Gaël Monfils n’aime pas être attendu au tournant. Mais l’occasion est trop belle. Et l’impression laissée jusque-là trop sérieuse pour croire à un match complètement hors-sujet samedi. Monfils sera au rendez-vous. Mais Shapovalov aussi. Et cette affiche inattendue au moment du tirage pourrait bien être l’un des matches les plus explosifs de la quinzaine.

Parce qu’il dispose de l’expérience suffisante, parce que son corps semble l’avoir laissé tranquille jusqu’à présent et parce qu’il adore New York, Monfils a les cartes en main, même face à la puissance et au jeu varié du Canadien. A lui d’en tirer le meilleur jeu possible.

Notre prono : victoire en quatre sets de Monfils.

Alexandre COIQUIL et Cyril MORIN