Serena Williams et Maria Sharapova se sont déjà affrontées à maintes reprises, et notamment en finale de trois tournois du Grand Chelem (Wimbledon 2004, Open d’Australie 2007 et 2015, Roland-Garros 2013). Jamais, cependant, les deux joueuses n’avaient croisé le fer lors de l’US Open. Une anomalie qui sera réparée dès le début de la semaine prochaine, puisque le tirage au sort effectué ce jeudi a réservé un duel entre l’Américaine et la Russe dès le premier tour du dernier Majeur de la saison.

Ce choc constituera évidemment la principale affiche à suivre en début de tournoi chez les dames, même si l’affrontement 100% biélorusse entre Aryna Sabalenka et Viktoria Azarenka devra aussi être scruté d'un œil attentif. Si elle parvient à se défaire de la Tsarine, Serena Williams pourra potentiellement défier Ashleigh Barty à l’occasion des huitièmes de finale.

Halep sur la route d'Osaka, les Françaises pas épargnées

A l’exception de Johanna Konta, qui devra se méfier de Daria Kasatkina, les autres têtes de série n’ont a priori pas hérité d’un premier tour trop corsé. Numéro 1 mondiale, Naomi Osaka débutera ainsi son aventure américaine par un match face à Anna Blinkova (93e). A noter que la Japonaise se retrouve dans la même moitié de tableau que Simona Halep, qu’elle pourrait donc croiser en demi-finale.

La Japonaise Naomi Osaka au tournoi de CincinnatiGetty Images

Du côté des Françaises, Kristina Mladenovic sera opposée d’entrée à Angelique Kerber, qui avait triomphé à Flushing Meadows en 2016. Caroline Garcia devra quant à elle se défaire de la Tunisienne Ons Jabeur et risque d’être aux prises avec Karolina Pliskova au troisième tour. Alizé Cornet affrontera Jessica Pegula, alors que Pauline Parmentier défiera Anastasia Pavlyuchenkova. Egalement présentes dans le tableau final, Diane Parry et Fiona Ferro ont respectivement hérité de Kristyna Pliskova et de Daria Gavrilova.

Les huitièmes de finale théoriques

Naomi Osaka (JAP/N°1) - Belinda Bencic (SUI/N°13)

Aryna Sabalenka (BIE/N°9) - Kiki Bertens (PBS/N°7)

Simona Halep (ROU/N°4) - Bianca Andreescu (CAN/N°15)

Sloane Stephens (USA/N°11) - Petra Kvitova (RTC/N°6)

Elina Svitolina (UKR/N°5) - Madison Keys (USA/N°10)

Johanna Konta (GBR/N°16) - Karolina Pliskova (RTC/N°3)

Serena Williams (USA/N°8) - Anastasija Sevastova (LET/N°12)

Angelique Kerber (ALL/N°14) - Ashleigh Barty (AUS/N°2)