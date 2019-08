La Tchèque Marketa Vondrousova, finaliste de Roland Garros en 2019, a déclaré forfait vendredi pour l'US Open en raison d'une blessure au poignet gauche. Vondrousova, 20 ans, occupait la tête de série de N.17 de cette levée américaine du Grand Chelem qui débute lundi.

Marketa VondrousovaGetty Images

La Tchèque, 17e joueuse mondiale, a remporté son unique titre WTA à Bienne (Suisse) en 2017. Elle s'est inclinée en finale de Roland Garros face à l'Australienne Ashleigh Barty. L'US Open débute lundi avec notamment le duel entre Serena Williams, qui vise un 7e titre à New York et un record de 24 titres en Grand Chelem, et la Russe Maria Sharapova. La N.1 mondiale Naomi Osaka débutera la défense de son titre mardi face à la Russe Anna Blinkova.