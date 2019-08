Caroline Garcia ne s’en sort plus. La numéro 1 française n’aura pas fait long feu à Flushing Meadows où elle s’est inclinée d’entrée lundi contre la Tunisienne Ons Jabeur, 62e joueuse mondiale, en deux sets (7-6, 6-2) et une heure et demie de jeu. La Lyonnaise enregistre ainsi sa quatrième défaite consécutive, elle qui avait déjà perdu d’entré à Toronto et Cincinnati. Jabeur jouera la gagnante du match entre Aliaksandra Sasnovich et Jennifer Brady au 2e tour.

Elle ne gardera sûrement pas un souvenir mémorable de son voyage à New York cette année. Caroline Garcia a échoué dans les grandes largeurs dès le 1er tour de l’US Open dans le quasi-anonymat du court n°10. La Française a subi les événements et a montré ses failles tennistiques et psychologiques du moment contre une adversaire sans complexes et ultra-motivée. Elle s’est battue avec les armes du moment, mais n’a pas encaissé la perte d’un premier set très accroché.

Un premier set long et décisif

Après un début de match équilibré, Garcia a offert le premier break de la partie à Jabeur en commettant deux doubles fautes d’affilée (2-3). Mais la Lyonnaise a eu le mérite de se rebeller, refaisant son retard rapidement (4-4). En difficulté sur leurs services respectifs, les deux joueuses ont achevé la manche initiale par quatre breaks consécutifs et ont eu logiquement besoin d’un tie-break pour se départager. Dans ce jeu décisif plein de tension, c’est finalement la Tunisienne qui s’en est sortie 10 points à 8 après plus d’une heure de combat.

Excédée par le dénouement de ce premier set, Garcia en a jeté sa raquette de frustration. Mais elle a semblé réagir, en ravissant l’engagement adverse en début de deuxième acte (7-6, 1-2). C’était en fait le chant du cygne. Elle a ensuite cédé les cinq derniers jeux de la partie, craquant aussi bien tennistiquement que nerveusement. Avec seulement 14 coups gagnants pour 24 fautes directes, elle n’a jamais paru en mesure de déborder son adversaire.

Au contraire, elle a été contrainte à défendre pendant la majeure partie du match, un exercice qu’elle n’apprécie guère. Le visage fermé, Garcia a quitté le court en un éclair, comme pour fuir une scène où elle ne semble plus prendre de plaisir. Mais elle a désormais du temps pour faire le point et trouver, on l’espère, les leviers pour se relancer.