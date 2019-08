Sans trop de frayeurs, Kei Nishikori poursuit sa route à Flushing Meadows. Le Japonais, numéro 7 mondial, s’est débarrassé en quatre sets (6-2, 4-6, 6-3, 7-5) et 2h43 de jeu mercredi de l’Américain Bradley Klahn, 108e joueur mondial, en ouverture de programme sous le toit du court Louis-Armstrong. Très inspiré par séquences, il a aussi connu quelques trous d’air durant la partie. Il retrouvera le vainqueur du match entre Cristian Garin et Alex de Minaur au 3e tour.

Peu en vue lors de la tournée américaine, Kei Nishikori retrouve peu à peu la confiance. Après un 1er tour express grâce à l’abandon de Marco Trungelliti, il a passé un peu plus de temps sur le court contre l’Américain Bradley Klahn, soutenu par tout un public. Le Japonais a démarré tambour battant, menant rapidement d’un set et d’un break (6-2, 4-2), mais il a connu un coup de moins bien dont son adversaire a bien profité pour remettre les compteurs à zéro (6-2, 4-6) en remportant 16 des 20 derniers points de la deuxième manche.

Chahuté, Nishikori a été capable de remettre un coup d’accélérateur pour se détacher à nouveau largement. Après avoir enlevé le troisième set, le 7e joueur mondial a mené 5-1 dans le quatrième et a obtenu une balle de match… avant de se relâcher à nouveau. Klahn a refait son retard et électrisé la foule. Plus de peur que de mal néanmoins pour le Japonais qui a su reprendre le fil de sa partie pour l’emporter finalement sur le service adverse.