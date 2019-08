Comment va Roger Federer ? Pas trop mal, a priori. Un peu plus de deux mois après une des défaites les plus cruelles de sa carrière, le Suisse aborde l'US Open comme une nouvelle opportunité de décrocher son 21e titre du Grand Chelem. A Wimbledon, le 14 juillet dernier, le coup était donc passé très près contre Novak Djokovic. 8-7 au 5e set, 40-15, deux balles de match, puis le cauchemar suprême de ses supporters. Ce dernier point, Federer ne le gagnera jamais, avant de laisser filer le set, le match et le sacre dans un tie-break historique, le premier à 12 jeux partout.

Wimbledon 2019 - Roger FedererGetty Images

Depuis, entre son impasse à Montréal et sa sortie de route précoce à Cincinnati, on a à peine eu le temps de le voir. Mais n'allez pas croire que le Bâlois a ruminé tout l'été sa frustration anglaise. "Ça a été un peu dur pendant deux jours, puis je suis passé à autre chose", a-t-il assuré vendredi sur l'estrade installée sur le court Louis-Armstrong, théâtre du "Media Day" où il n'était pas le moins attendu. Son rôle de père de famille l'a accaparé, chassant les éventuels tourments du joueur. "Je suis parti en vacances avec toute ma famille dans la caravane, il faut organiser la vie pour quatre enfants alors je n'ai pas trop eu le temps de penser aux occasions manquées."

" Si je regarde en arrière, je suis heureux d'avoir été partie prenante d'un match aussi excitant "

Tout juste avoue-t-il quelques "flashbacks" et être passé "par des phases" où le match lui a sauté à la mémoire, comme une agression. "Parfois, ça revient, du genre, 'Oh, j'aurais pu faire ci, j'aurais dû faire ça', mais c'est tout. Après, tu te poses, tu bois un verre de vin avec ta femme et tu mets les choses en perspective. J'ai pensé : 'la demi-finale (remportée face à Rafael Nadal) était plutôt bien, la finale aussi."

Presque parfaite, même, à un point près. Aujourd'hui, il préfère voir le verre aux neuf dixièmes plein. "Si je regarde en arrière, relance-t-il, je suis heureux d'avoir été partie prenante d'un match aussi excitant. Le public paie très cher pour assister à ce genre de match. On est aussi là pour donner du spectacle. J'ai fait partie du plus grand show du tournoi avec Novak. On a livré un superbe combat. Quelqu'un devait gagner et Novak a été le meilleur ce jour-là."

Novak Djokovic, Roger FedererGetty Images

A New York, où il n'a plus soulevé le trophée depuis maintenant onze ans, il est assuré de ne pas retrouver Djokovic en finale. Si duel il y a, il interviendra en demie. Ce serait alors leur première demi-finale commune à Flushing Meadows depuis la double confrontation aux portes de la finale en 2010 et 2011. Deux matches qui, là aussi, pourront charrier leur lot de mauvais souvenirs.

Pas de pression inutile

Comme à Wimbledon cet été, Federer avait en effet obtenu deux balles de matches. Dans les années 2010, le Suisse a perdu quatre rencontres en Grand Chelem en passant à un point de la victoire. Trois de ces quatre défaites ont été concédées contre Djokovic. Sûrement pas un hasard, comme il en convient lui-même : "Quand il est mené au score, qu'il est dos au mur, Novak a tendance à jouer beaucoup plus relâché, plus libéré, estime Federer. On l'a encore vu à Wimbledon. Il devient encore plus dangereux."

Avant l'éventuelle équation Djokovic, Roger Federer devra de toute façon en résoudre quelques autres. Or il n'a plus atteint le dernier carré depuis 2015 à New York et sa préparation minimale en compétition peut s'avérer à double tranchant. Alors il préfère avancer sur la pointe des pieds. "Je ne me mets pas trop de pression, assure le numéro 3 mondial. Je sais que ce sera dur, je ne viens pas ici dans la peau du super favori comme en 2006 ou 2007. Et je sais très bien dans quel état d'esprit je dois aborder ce tournoi."

Roger Federer agli US Open 2019Getty Images

Pas super favori, mais certainement pas victime expiatoire non plus. Federer reste Federer. Un client. "J’ai bien joué cette saison, et plutôt très bien en Grand Chelem récemment, s’autorise à rappeler le Bâlois. La victoire contre Rafa à Wimbledon était importante pour moi je pense. Et même si j’ai perdu la finale, le niveau de jeu était là. Wimbledon doit me donner de la confiance. L’US Open sera difficile à gagner, aucun doute, mais je fais partie de ceux qui peuvent le faire." Bref, on a fait plus déprimé et résigné que lui.