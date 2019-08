La marche était trop haute pour lui. Grégoire Barrère a subi la loi de David Goffin jeudi au 2e tour à Flushing Meadows. Finaliste à Cincinnati, le Belge, 15e joueur mondial, n’a laissé aucune chance au Français, s’imposant en trois manches sèches (6-2, 6-2, 6-2) et moins d’une heure et demie de jeu. S’il doit être déçu, Barrère pourra se consoler avec une entrée prochaine dans le top 100 pour la première fois de sa carrière. Son bourreau du jour a, lui, rendez-vous avec Pablo Carreno Busta ou Ricardas Berankis au 3e tour.

Sans solutions dès le début de la partie, le Français a concédé le double break très rapidement, et le scénario s'est reproduit dans les deux sets suivants. Totalement dominé à l’échange, il n’a frappé que 14 coups gagnants, contre 29 à Goffin. Le Belge a aussi commis moins de fautes directes (20 contre 29) que son adversaire, marquant 31 points de plus. En grande confiance, il poursuit donc sereinement sa route et pourrait affronter Roger Federer en huitièmes de finale si la logique est respectée.