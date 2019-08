La journée commence mal pour les Bleus. Pour Pierre-Hugues Herbert et Adrian Mannarino, l’aventure new-yorkaise, du moins en simple, est déjà terminée. Lundi, les deux Français se sont inclinés dès leur entrée en lice, subissant respectivement la loi d’Alex de Minaur (6-4, 6-2, 6-7, 7-5) et de Daniel Evans (6-4, 6-3, 2-6, 6-3) après un peu plus de trois heures de batailles de chaque côté. L’Australien jouera Cristian Garin au 2e tour, tandis que le Britannique pourrait retrouver un autre Bleu en la personne de Lucas Pouille, opposé à Philipp Kohlschreiber plus tard dans la journée.

