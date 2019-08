Rafael Nadal a le sourire et on le comprend. Titré à Montréal en préparation de l'US Open, le Majorquin a enchaîné une cinquième victoire après son 1er tour express face à John Millman (6-3, 6-2, 6-2) mardi soir. Dans le même temps, Karen Khachanov, Dominic Thiem, Roberto Bautista Agut et Stefanos Tsitsipas ont été sortis d'entrée, de quoi lui ouvrir déjà de belles perspectives pour la suite. Jovial, l'Espagnol a visiblement apprécié son interview sur le court et il a révélé être en contact avec un des grands absents à Flushing Meadows : Andy Murray.

L'Ecossais, qui espère retrouver peu à peu le très haut niveau, dispute en effet cette semaine le tournoi Challenger de Majorque qui porte le nom du "Taureau de Manacor" et a passé les deux premiers tours, avant de bénéficier d'un jour de repos mercredi. Et Nadal a une idée de ce que Murray pour faire pour s'occuper. "Je lui ai envoyé un message il y a deux jours, je lui ai donné le numéro d'un de mes meilleurs amis et lui ai proposé de prendre le bateau", a dévoilé le numéro 2 mondial.

Les deux joueurs semblent donc en très bons termes et Nadal est même allé plus loin. "Il sait qu'il peut m'écrire s'il a besoin de quelque chose et je ferai en sorte que ce soit prêt pour lui." Le Majorquin s'est enfin réjoui de l'opération come-back entreprise par Murray, une bonne publicité qui plus est pour son académie à Majorque.