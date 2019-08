Ce n’était donc pas un exploit sans lendemain. Tombeuse à la surprise générale de la numéro 3 mondiale Simona Halep au tour précédent, Taylor Townsend va connaître la seconde semaine d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière à 23 ans. L’Américaine, 116e mondiale et issue des qualifications, a dominé la Roumaine Sorana Cirstea en deux sets (7-5, 6-2) et moins d’une heure et demie (1h27 précisément) sur le court Louis-Armstrong, samedi. Pour une place en quarts de finale, elle défiera soit Bianca Andreescu, soit Caroline Wozniacki lundi.

Le public new-yorkais peut se réjouir : les belles histoires de leurs représentantes se prolongent. Avant le choc attendu entre la (très) jeune pépite Cori Gauff et la tenante du titre Naomi Osaka dans la nuit, Taylor Townsend a enchanté la foule en ouverture de programme, un bel apéritif. Fidèle à la tactique offensive qui lui avait permis de sortir Simona Halep, elle a enchaîné une 6e victoire (en comptant les qualifications) en montant à 75 reprises au filet avec 47 points cumulés à la clé (63 % de réussite).

Le filet est son ami

Cette stratégie a déboussolé Sorana Cirstea, 106e à la WTA, qui avait pourtant mieux démarré la partie par un break d’entrée. Bien réglée à la relance, la Roumaine a d’abord souvent transpercé les tentatives de service-volée adverses. Mais Townsend a persisté, elle a refait son retard deux fois consécutivement, et le match a peu à peu changé de dynamique. A 5 jeux partout, Cirstea a craqué, concédant son service blanc sur une volée liftée caviardée. Dans la foulée, l’Américaine ne s’est pas privée de conclure la manche, pour le plus grand plaisir de ses nombreux supporters.

Décidément atypique, Townsend a sorti sa corde à sauter au changement de côté, vraisemblablement pour garder son explosivité. Une méthode encore payante : elle a enquillé ses troisième et quatrième jeux consécutifs pour mener d’un set et d’un break (7-5, 2-0). En pleine confiance, elle a frappé deux fois plus de coups gagnants que de fautes directes (30 contre 14) pour s’offrir un double break et une victoire finalement confortable. Et vu son tempérament, elle fera tout pour pousser plus loin l’aventure lundi.