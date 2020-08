Tennis

VIDEO - US Open - Federer, Monfils, Serena Williams : Le Top 5 des plus belles volées

US OPEN - Revivez en vidéo les cinq plus belles volées de cet US Open 2019. Avec un Gaël Monfils particulièrement inspiré au filet.

00:02:05, 0 view, 08/09/2019 à 22:00