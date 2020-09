Cet US Open sous bulle et sous l'épée de Damoclès du Covid-19 est en train de prendre une drôle de tournure. Vendredi, Adrian Mannarino devait affronter Alexander Zverev en 16es de finale. Le début de la rencontre était programmé aux alentours de 20h30, heure française. Une heure plus tard, toujours rien. La rumeur a alors commencé à bruisser, d'autant plus que le Français figure parmi les cas contacts de Benoît Paire, testé positif au coronavirus et banni du tableau le week-end dernier.

Un peu plus tôt, on avait appris via une information de nos confrères de L'Equipe que les Français Richard Gasquet, Grégoire Barrère et Édouard Roger-Vasselin ainsi que les joueuses belges Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure, tous cas contacts de Paire eux aussi, et tous éliminés de l'US Open, avaient reçu l'obligation de rester dans leur chambre jusqu'au 11 septembre avec interdiction formelle d'en sortir.