"Auger-Aliassime a toutes les qualités pour déloger les Djokovic-Nadal-Federer"

QUI C'EST LE PLUS FORT - Des membres effectifs de la NextGen, Felix Ager-Aliassime est celui qui impressionne le plus Arnaud Di Pasquale. Pour notre consultant, le Canadien a tout pour prendre le pouvoir sur le circuit ATP, lorsqu'il aura réussi à trouver le déclic qui lui permettra de battre les tout meilleurs joueurs, à commencer par les trois ogres: Djokovic, Nadal et Federer.

00:03:43, 1314 vues, 28/08/2020 à 17:54