Tennis

"Daniil Medvedev est le n°1 pour faire déjouer ses adversaires"

QUI C'EST LE PLUS FORT - Daniil Medvedev est une comète. A 24 ans, le Russe n'est plus vraiment considéré comme un membre de la NextGen, mais sa jeunesse, sa fougue et son talent font de lui l'un des joueurs les plus prometteurs pour prendre un jour le pouvoir sur le circuit ATP. Arnaud Di Pasquale et Sébastien Petit vous expliquent pourquoi. Emission à retrouver en podcast en intégralité.

00:02:47, 36 vues, 28/08/2020 à 17:50