Tennis

Di Pasquale: "Même sans public, cet US Open 2020 aura la même valeur que les précédents"

US OPEN - Sans public, et en l'absence de certains cadors, quelle valeur sportive aura le prochain US Open ? Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau en débattent. Si le huis clos aura forcément un impact sur les joueurs, un Grand Chelem reste et restera toujours un Grand Chelem !

00:05:31, 190 views, 25/08/2020 à 16:35