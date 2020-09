Tennis

Finale Thiem-Zverev : "De la tension et un niveau chancelant, c'est ça aussi que l'on veut voir"

US OPEN - Dans l'émission Dip Impact, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau reviennent sur la finale de l'US Open entre Zverev et Thiem, deux joueurs rattrapés par leurs émotions qui n'ont pas réussi à produire un niveau de jeu étincelant, digned'une finale majeure. Mais fallait-il attendre autre chose de la part de joueurs écrasés par le Big Three depuis 15 ans ? (Réalisation: Sébastien Petit)

00:05:45, 524 vues, il y a une heure