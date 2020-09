Dans un live Instagram jeudi, Kristina Mladenovic a annoncé que les sept joueurs contacts de Benoît Paire allaient devoir rester dans la bulle new-yorkaise jusqu'au 13 septembre. Après sa défaite face à Alex De Minaur (6-4, 6-3, 6-7, 7-5), Richard Gasquet a reconnu n'avoir qu'un souhait : " rentrer à la maison ". " Le seul truc que je sais, c'est que j'ai perdu en quatre sets et que j'ai envie de rentrer à Paris. Le vol d'Air France ce soir, disons que j'aimerais bien le prendre. Mais c'est pas moi qui décide ", a-t-il déclaré en conférence de presse à l'issue de son match du 2e tour.

"J'attends. Je n'ai pas du tout envie de passer 9 jours ici jusqu'à samedi prochain. Je préfère rentrer à la maison ! On attend des nouvelles", a-t-il ajouté. S'il reste bloqué à New York, sa préparation pour Roland-Garros qui débute dans trois semaines risque d'en être affectée puisqu'entre temps il s'est inscrit aux tournois de Kitzbühel et Rome. "Pour la suite de la saison, ce n'est pas une bonne nouvelle", a-t-il convenu.