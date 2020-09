Cet US Open sous bulle et sous l'épée de Damoclès du Covid-19 est en train de prendre une drôle de tournure. Vendredi, Adrian Mannarino devait disputer son 16e de finale face à Alexander Zverev à 20h30, heure française. Une heure plus tard, toujours rien. La rumeur a alors commencé à bruisser, d'autant plus que le Français figure parmi les cas contacts de Benoît Paire, testé positif au coronavirus et banni du tableau le week-end dernier.