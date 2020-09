Il ne lui aura pas fallu bien longtemps. L’occasion était trop belle pour Nick Kyrgios de s'en prendre à nouveau à Novak Djokovic, qu’il n’a cessé de mettre en cause publiquement depuis l’Adria Tour et les contrôles positifs au Covid-19 des participants. Disqualifié après avoir touché involontairement une juge de ligne, le Serbe a quitté Flushing sans un mot avant de s’excuser publiquement sur Instagram. Mais Kyrgios, lui, avait une autre version des faits.

Parmi les 146 000 votants à l’heure de ces lignes, près de 52% avaient choisi l’option la plus sévère. "On serait en train de payer ta caution pour te faire sortir de prison", lui a répondu Tommy Paul, joueur américain. Visiblement, entre Kyrgios et Djokovic, la relation est au beau fixe. Et ne comptez pas sur l'Australien pour calmer le jeu.