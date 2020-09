Tennis

Le point du jour : L'énorme coup droit gagnant de Matteo Berrettini à côté du filet

US OPEN - Vainqueur du Français Ugo Humbert en trois sets (6-4, 6-4, 7-6) jeudi soir, Matteo Berrettini a en prime signé le point du match lors de la 3e manche : un coup droit joué en bout de course et qui est passé à côté du filet, laissant médusé le pauvre Ugo Humbert. Du grand art qui, à défaut de faire se lever le public, a provoqué un grand cri de Berrettini.

00:00:32, 2138 vues, il y a 7 minutes