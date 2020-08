Tennis

Les grands classiques : Becker - Lendl 1989

US OPEN - En 1989, Boris Becker remportait son unique titre à Flushing Meadows en battant en finale Ivan Lendl, lequel disputait lui sa huitième (et dernière) finale consécutive à New York. L'Allemand s'était imposé en quatre sets (7-6, 1-6, 6-3, 7-6) dans la foulée de son sacre à Wimbledon. Revivez une demi-heure des meilleurs moments de ce match.

00:29:52, 1 view, 23/08/2019 à 22:46