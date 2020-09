Tennis

Les Hits du jour : "Cette image-là est à montrer à n'importe quel débutant"

US OPEN - Andy Murray avec la rage au ventre après une victoire en 5 sets dans un tournoi du Grand Chelem, Jannick Sinner qui donne tout au lieu d'abandonner et les Français qui sortent la tête haute du 1er tour, alors que le Covid rôde encore et toujours, ça réconcilie avec le tennis. Voici les les Hits du jour, contés par Arnaud Di Pasquale et Camille Pin. (Réal: Seb.Petit)

