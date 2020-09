Tennis

Les Hits du jour: "Serena renvoie de la main gauche? Un classique pour elle!"

US OPEN - Serena Williams a fait forte impression en dominant Tsvetlana Pironkova en trois sets pour rejoindre les demi-finales de Flushing Meadows. Et en renvoyant parfois le service de son adversaire avec la main gauche, elle qui est droitière ? Rien d'étonnant pour nos consultants de choc Henri Leconte et Nicolas Escudé, qui en ont vu d'autres. Voici les Hits ! (Réal: Seb.Petit)

