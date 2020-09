Tennis

"Les joueurs bloqués à New York ne pourront pas se préparer sur terre pour Rome"

DIP IMPACT - Plusieurs joueurs sont actuellement bloqués dans leur chambre d'hôtel à New York en attente de pouvoir quitter le territoire. Parmi eux, Richard Gasquet et Kristina Mladenovic ne vont avoir que très peu de temps pour se préparer à jouer sur terre battue. Une mission quasiment impossible selon Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau.

