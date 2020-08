Tennis

Matches de légende : Djokovic - Nadal 2011 ou le "Cosmic tennis" à son zénith

US OPEN - Histoire de vous mettre en appétit avant le début de l'édition 2019, nous vous offrons en exclusivité de revivre des grands matches de l'histoire de l'US Open. Cap sur l'édition 2011 et sa finale d'une invraisemblable intensité entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Savourez une demi-heure de "cosmic tennis" pour une victoire synonyme de Petit Chelem pour le Djoker.

