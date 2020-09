Tennis

Muguruza disparait déjà face à la revenante Pironkova

L'Espagnole Garbine Muguruza, 16e mondiale, a été éliminée dès le 2e tour de l'US Open, battue sèchement par la Bulgare Tsvetana Pironkova 7-5, 6-3, jeudi à Flushing Meadows. Pironkova, non classée à la WTA car elle tente à New York un retour dans le tennis professionnel, plus de trois ans après avoir pris sa retraite pour fonder une famille, a été bien plus agressive et régulière.

