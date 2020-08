Pas de double avec Mahut : Herbert renonce à l'US Open

US OPEN - Dans l'attente d'un heureux événement prévu pour la mi-septembre, Pierre-Hugues Herbert a annoncé mardi dans un entretien accordé à L'Equipe son forfait au tournoi new-yorkais. Une décision qui va laisser Nicolas Mahut sans son partenaire de double habituel.

Pierre-Hugues Herbert a privilégié la sagesse. Alors que sa femme doit accoucher d'un petit garçon à la mi-septembre, le Français a préféré ne prendre aucun risque et a décidé de ne pas participer à l'US Open, prévu du 31 août au 13 septembre. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est la raison principale qui a motivé son choix. "C'est lié à plusieurs choses mais la grosse décision a été prise à cause de ça, a-t-il expliqué mardi dans une interview à L'Equipe. On sait bien qu'à partir du neuvième mois ça peut arriver à n'importe quel moment et je ne me voyais pas aller à l'autre bout de la planète pour jouer un tournoi."

Herbert a mûri son choix durant plusieurs mois. Il a pu suivre l'évolution de la crise sanitaire pour prendre cette décision qu'il estime la meilleure. "Dans les conditions actuelles, je ne me vois pas partir aux États-Unis, a-t-il expliqué. On ne vit plus dans le même monde qu'il y a un an, avant cette pandémie. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Je m'entraîne avec quelqu'un qui chope le Covid-19, je suis en quarantaine là-bas pendant que ma future femme accouche toute seule et je ne vois pas mon bébé pendant deux semaines : c'est ce scénario que je ne veux absolument pas vivre."

Son forfait n'est pas sans conséquences pour Nicolas Mahut. Ce dernier ne va pas pouvoir compter sur son partenaire de double habituel pour un tournoi que les deux hommes avaient remporté en 2015. "La décision n'a pas été facile à prendre par rapport à Nico, a reconnu Herbert. J'ai beaucoup tergiversé. S'il n'y avait eu que le simple, la décision aurait été beaucoup plus évidente. Je me suis cassé la tête pendant presque trois mois. J'espère qu'il va trouver quelqu'un. Mais je ne me fais pas forcément de souci pour lui."

