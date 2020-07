Pouille privilégie Roland-Garros et ne disputera pas l'US Open

US OPEN – Invité sur le plateau de BeIn Sports ce samedi, Loïc Courteau, l'entraineur de Lucas Pouille, a affirmé que son protégé ne disputerait pas l'US Open. Le Nordiste privilégie la préparation sur terre battue.

C'est un épais brouillard qui entoure l'US Open 2020. Alors que les Etats-Unis sont au cœur de la pandémie de Covid-19, la tenue du tournoi new-yorkais a été confirmée (31 août – 13 septembre). Mais nombreux sont les joueurs qui réservent leur réponse quant à leur participation. Un vrai doute entoure celle de Rafael Nadal, Simona Halep a, elle, déjà déclaré forfait. Ce samedi, c'est un Français, et non des moindres, qui a passé son tour : Lucas Pouille, qui avait atteint les quarts de finale à New York en 2016, ne se rendra pas à Flushing Meadow cet été.

Invité sur BeIn Sports ce samedi, Loïc Courteau, le coach du Nordiste, a révélé l'information : "Je n'irai pas à New York pour la bonne raison que Lucas (ndlr : Pouille) ne jouera pas le tournoi", a fait savoir l'entraineur du Nordiste. Trois paramètres semblent motiver sa décision. D'abord, bien sûr, le contexte sanitaire. Mais Lucas Pouille, qui s'est récemment retiré de l'UTS à cause d'un coude toujours douloureux, ne veut certainement pas précipiter sa rentrée.

Lucas Pouille Crédit: Getty Images

Objectif Roland-Garros

Le 58e joueur mondial traîne cette blessure depuis plusieurs mois. Elle l'avait contraint à déclarer forfait pour l'Open d'Australie en début d'année et Pouille n'avait pu jouer qu'un seul match sur le circuit avant la longue pause imposée par la pandémie. Enfin, il souhaite aussi, comme beaucoup, se concentrer sur la préparation sur terre battue en vue de Roland-Garros. Or le Masters de Madrid débutera la semaine qui suit l'US Open. Et cela paraît bien difficile d'enchainer les deux rendez-vous. Pouille a fait son choix.

