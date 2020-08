Tennis

"Pour une fois, Djokovic n'aura pas le public contre lui !"

US OPEN - Sans Nadal ni Federer, Djokovic aura à New York la voix royale vers un 18e Grand Chelem. L'absence de ses deux éternels rivaux fait du numéro 1 mondial le grandissime favori du prochain US Open, selon Arnaud Di Pasquale. Antoine Benneteau en rajoute une couche, puisque le Serbe ne pourra pas se plaindre du public, lui aussi absent malheureusement à Flushing Meadows !

00:04:20, 48 views, Hier à 16:53