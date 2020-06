US OPEN - Richard Gasquet a avoué vendredi avoir du mal à imaginer que l'US Open, prévu du 24 août au 13 septembre, puisse se tenir, en raison des conditions sanitaires liées au coronavirus.

Richard Gasquet est pessimiste concernant la tenue de l'US Open, prévu du 24 août au 13 septembre. "J'ai du mal à voir concernant l'US Open, tout est flou. Personne ne sait, donc c'est difficile d'imaginer la tenue de l'US Open", a déclaré le Français à l'AFP depuis Biot, où il participe à partir de samedi à l'UTS, la compétition imaginée par le coach de Serena Williams, Patrick Mouratoglou.

L'ATP, qui gère le circuit professionnel masculin, mais pas les tournois du Grand Chelem, a organisé mercredi une visio-conférence avec les joueurs pour évoquer le calendrier du second semestre 2020, alors que la saison est gelée depuis la mi-mars et jusqu'à fin juillet au moins. Résultat de cette réunion ? "Personne ne sait. Il n'y a rien qui en est sorti", a assuré Gasquet. "Mais il reste deux mois, c'est long. Personne ne peut savoir. Les conditions (proposées) sont difficiles, mais c'est faisable. Tout est envisageable", a-t-il souligné.

Il semble que la Fédération américaine (USTA), qui organise l'US Open, ait proposé des conditions drastiques, jugées "extrêmes" par le N.1 mondial Novak Djokovic, pour pouvoir organiser le tournoi. Les joueurs seraient notamment en quarantaine dans un hôtel proche du complexe de Flushing Meadows où ils ne se rendraient que pour jouer avant de revenir se confiner dans leur chambre.

Une pause bienvenue pour Gasquet

"Tu arrives là-bas, tu vas à l'hôtel, tu restes dans ta chambre d'hôtel, comme ça il n'y a pas de doute. C'est normal : c'est pour protéger les autres, toi-même, donc tu ne fais pas n'importe quoi", estime Gasquet, qui dit surtout craindre la venue de joueurs depuis des zones où le virus circule encore beaucoup. D'un point de vue personnel, Gasquet a profité de cette période de repos forcé pour se "reconstruire" après "pas mal de pépins physiques".

"Le circuit va reprendre je ne sais pas quand, mais je sais que je serai prêt pour reprendre. Je ne suis pas encore au top du top, mais je me suis bien entraîné et je suis pas mal. Je suis prêt à jouer ici sur le format qui se présente et après on verra bien sur l'ATP quand ça reprendra, mais d'ici là je serai au top", a-t-il affirmé. "Ca fait quelque temps que le confinement est terminé, on a pu se réentraîner. Le début n'a pas été facile. On essaye d'aller crescendo petit à petit. Là, ça commence à aller de mieux en mieux donc c'est bien pour moi d'avoir, à ce moment du mois de juin, un peu de compétition", a-t-il ajouté en saluant l'originalité de l'UTS, format court qui autorise notamment les joueurs à laisser exploser leurs émotions.

"On se plaint, sur l'ATP, que ça manque de créativité: c'est pas évident de parler, de s'énerver, tout de suite c'est une amende, tout de suite c'est un point de pénalité. C'est vraiment dommage. Personne ne peut exprimer sa personnalité. Tu ne peux rien faire. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit la kermesse, mais de temps en temps, un peu de personnalité ce ne serait pas mal", a-t-il souligné.

