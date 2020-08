Tennis

Sampras - Agassi 2001 : Quatre tie-breaks pour un quart de légende

US OPEN - Histoire de vous mettre en appétit avant le début de l'édition 2019, nous vous offrons en exclusivité de revivre des grands matches de l'histoire de l'US Open. En 2001, Pete Sampras et Andre Agassi livraient dans une ambiance délirante sur le court Arthur-Ashe un quart de finale en forme de monument : aucun break, quatre tie-breaks et un niveau de jeu étourdissant. 30 minutes à savourer.

20/08/2019