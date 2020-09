Tennis

Serena Williams joue un retour... de la main gauche et gagne le point !

US OPEN - Peut-être le point le plus étonnant de ce quart de finale acharné entre Serena Williams et Tsvetana Pironkova. L'Américain, prise de vitesse sur le service de la Bulgare, a joué un retour de coup droit... de la main gauche ! Sur le coup suivant, Pironkova, peut-être déstabilisée, a commis la faute.

00:00:35, 10805 vues, il y a 2 heures