US OPEN - Grigor Dimitrov va mieux : le Bulgare a annoncé avoir été testé négatif au COVID-19 à Monaco lundi. Infecté lors de l'Adria Tour, il a observé une période de quarantaine et prévoit désormais de reprendre l'entraînement avant de voyager aux Etats-Unis pour la reprise de la saison prévue au mois d'août, avec entre autres Flushing Meadows en ligne de mire.

Grigor Dimitrov a retrouvé le sourire. Celui qui restera comme le premier participant de l'Adria Tour à avoir été testé positif au COVID-19 n'a plus de symptômes. Mieux, après avoir été hospitalisé puis mis en quarantaine, le Bulgare a subi un nouveau dépistage négatif à Monaco, comme il l'a confirmé lui-même sur les réseaux sociaux lundi. A un peu plus d'un mois de l'US Open, il compte même être bien de la partie.

Le coronavirus ne l'aura donc pas refroidi. Rétabli, Dimitrov a hâte de retrouver les courts et ce dès la tournée US programmée en août, malgré la situation sanitaire plus que préoccupante à l'heure actuelle outre-Atlantique. "J'ai eu de super nouvelles du docteur qui m'a confirmé que j'étais désormais négatif au COVID-19. Merci à tous de votre soutien ces dernières semaines pendant ma quarantaine. Je suis impatient de reprendre rapidement l'entraînement pour être prêt pour l'été américain sur dur", a-t-il ainsi posté sur Instagram.

Demi-finaliste l'an passé à Flushing Meadows, la volonté de Dimitrov de jouer l'US Open aurait pu s'expliquer par la crainte de perdre des points et de chuter dans la hiérarchie mondiale. Mais la réforme du classement ATP (désormais calculé sur les 18 meilleurs résultats entre mars 2019 et décembre 2020) lui assure de conserver son capital acquis en 2019. Alors que le calendrier de reprise s'annonce chargé, l'actuel 19e joueur mondial a peut-être tout simplement hâte de rejouer et n'a donc pas l'intention de faire l'impasse sur un Majeur.

