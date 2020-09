Imperturbable ? On ne sait pas vraiment. Impressionnant, en revanche, on peut l’affirmer haut et fort. En ce mardi, Dominic Thiem est un quart de finaliste franchement solide. Felix Auger-Aliassime n’a pu que le constater à ses dépens au cours d’un 8e de finale attendu comme un choc qui s’est transformé en formalité pour l’Autrichien. La marque de ceux qui veulent aller loin.

Jusqu’où ? C’est évidemment la question. Précédemment, dans ces Majeurs accaparés par certains, il fallait user d’une pudeur de gazelle pour avouer, à demi-mots, vouloir briser l’hégémonie de l’hydre à trois têtes Djokovic-Federer-Nadal. A Flushing, impossible de se cacher derrière ça pour masquer ses ambitions. Les trois chats ne sont plus là, une première en quart de finale depuis Roland-Garros 2004, mais la souris Thiem n’a apparemment pas encore envie de danser.

US Open Polémique australienne, miracle allemand, exploit français : Le Top 100 de l'US Open (40-31) IL Y A 16 HEURES

Un revers toujours délicieux et une montée en puissance : Thiem assume son statut

Devenir le 150e

"Que le Big 3 soit encore là ou pas, ça ne change rien pour moi. Je me concentre toujours uniquement sur mon prochain match", a-t-il assuré en conférence de presse. Mais quand même, cet US Open est un peu étrange Dominic non ? "Bien sûr qu’il y a une différence car on a tous une chance plus grande de gagner un Grand Chelem mais ça ne change pas ma perception des choses".

Mais le temps est à la jeunesse et à une "Next Gen" bien décidée à enfin prendre le pouvoir. Quitte à sauter la génération de Thiem, plus jeune que le "Big 3" mais bien plus âgé que les jeunes pousses. D’ailleurs, c’est dans un sourire qu’il a avoué à demi-mot que la situation était quelque peu inhabituelle : "Je suis sûrement le plus vieux encore en lice, c’est surréaliste". (Pablo Carreno-Busta est, en réalité le plus âgé, à 29 ans, NDLR)

Historiquement, l’héritier ressemble quand même au candidat le plus naturel. À 27 ans, il cumule plus de finales de Majeur à lui seul (3) que le reste du tableau (1). Son unique obstacle a toujours été de devoir battre non pas un mais deux membres du monstre "Big 3" pour se couronner. Alors, sans eux… Mais le mérite ne garantit rien et, plus que jamais, l’Autrichien se veut sur ses gardes.

Les Hits : "Si le choc a fait pschitt, c’est à cause de Thiem"

Medvedev en demie ?

"Tout le monde veut mettre ses mains sur le trophée donc peu importe qui il faut battre", a-t-il avoué au regard des ambitions de chacun, plus affutées que jamais en ces temps incertains. Pour devenir le 150e joueur à poser son nom sur un titre Majeur, il faudra tirer les marrons du feu car, comme l’a rappelé Matteo Berrettini après son élimination, "vraiment, tout le monde peut gagner cet US Open".

Pour son prochain tour, Thiem n’aura pas d’autre choix que de charbonner et mettre les mains dans le cambouis face à Alex De Minaur. L’Australien n'a rien d’un cador au premier abord mais il ne donne jamais rien, la jurisprudence Hewitt oblige. Alors, le numéro trois mondial va devoir aller se le chercher tout seul, comme un grand qu’il aspire à devenir.

Et s'il fait du "match après match", il a sûrement remarqué qu’une possible demi-finale face à Daniil Medvedev se dessinait. Autrement dit, les deux seuls du tableau à avoir humé l’air d’une finale de Majeur. Et qui ne rêvent que d’une chose : le respirer à nouveau.

Medvedev, faut pas l'embêter : Le Top 5 points de lundi

US Open Le programme : Zverev en journée, Osaka le soir mardi IL Y A 2 HEURES