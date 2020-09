Vainqueur en Australie de son 17e tournoi du Grand Chelem au mois de janvier dernier, Novak Djokovic a perdu une énorme occasion de soulever son 18e Majeur. En l'absence de Rafael Nadal, et Roger Federer, l'occasion de rattrapper son retard était énorme et un coup de sang improbable a empêché cette potentielle victoire finale.

Djokovic : "En tirer une leçon pour grandir en tant que joueur et en tant que personne"

Au compteur, Djokovic reste à deux victoires de Nadal, 19 titres au compteur, et à trois de Roger Federer, qui est toujours recordman avec ses 20 sacres. Il faudra attendre Roland-Garros fin septembre pour le voir éventuellement soulever ce 18e Chelem, mais Nadal sera là.

Djokovic n'est plus invincible en 2020. Cette improbable année et son calendrier explosé avaient permis au Serbe de se présenter à New York en étant invaincu. Mais cela appartient au passé maintenant. Cette folle série de 26 victoires consécutives, proche de celle effectuée de janvier à juin 2011 (41 victoires), a pris fin avec cette disqualification en 8e de finale. Djokovic perd également l'occasion de terminer l’année invaincu, performance jamais réalisée toutes époques confondues.