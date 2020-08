Il n'y a plus la moindre place au doute. Benoit Paire va bel et bien devoir faire une croix sur l'US Open, après avoir été contrôlé positif au Covid-19. Ce dimanche après-midi, les organisateurs du tournoi avaient confirmé la détection d'un cas sans dévoiler l'identité du joueur. La présence de Marcel Granollers dans le tableau, en lieu et place du Français qui devait affronter le Polonais Kamil Majchrzak, a confirmé ce que l'on pouvait craindre pour l'Avignonnais.

D'après les informations de nos confrères de L'Equipe, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Grégoire Barrere et Roger-Vasselin doivent notamment rester confinés dans leur chambre, à New York, en attendant plus de précisions des organisateurs et de l'équipe médicale. Mais leur participation est en grand danger.