Cette fois, le décor hors norme de cet US Open 2020 est définitivement planté. Les tableaux de simples ont été dévoilés jeudi lors d'un tirage au sort sans cérémonie, au coeur d'une journée particulière qui a vu la WTA, l'ATP et l'USTA (Fédération américaine de tennis) suspendre le jeu dans la bulle new-yorkaise en soutien au mouvement contre le racisme et les violences policières. Tête de série numéro 1 pour la 7e fois (un record) dans le Majeur américain, Novak Djokovic sait désormais ce qui l'attend pour aller chercher un 4e titre à New York et une 18e couronne en Grand Chelem.

Si les absences de Rafael Nadal et Roger Federer sont autant d'obstacles en moins pour le Serbe, il sera en bonne compagnie dans le haut du tableau puisque Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev l'y accompagnent notamment. Mais il ne pourra en affronter éventuellement qu'un en demi-finale, puisque le Grec et l'Allemand devraient s'affronter en quart si la logique est respectée. Avant cela, Zverev aura un 1er tour piège à négocier contre Kevin Anderson. Pour son début de tournoi, le "Djoker" devrait entrer en scène en douceur contre le Bosnien Damir Dzumhur, avant un 2e tour plus corsé sur le papier soit contre Kyle Edmund, soit contre Alexander Bublik.

Murray-Auger Aliassime au 2e tour ?

Jan-Lennard Struff devrait l'attendre par la suite au 3e tour pour des retrouvailles après le quart de finale expédié par le numéro 1 mondial cette semaine lors du tournoi délocalisé à New York de Cincinnati. Les choses pourraient se corser en huitième de finale face à John Isner, puis en quart contre David Goffin ou Denis Shapovalov. A l'autre bout du tableau, Dominic Thiem a hérité d'un tirage plutôt clément. Sèchement sorti d'entrée cette semaine par Filip Krajinovic pour sa rentrée en Masters 1000, l'Autrichien, tête de série numéro 2 et numéro 3 mondial, devrait avoir le temps de se régler face à l'Espagnol Jaume Munar pour commencer.

Marin Cilic pourrait constituer un premier vrai test au 3e tour, avant que les choses ne se corsent probablement contre Félix Auger-Aliassime, puis Roberto Bautista Agut ou Karen Khachanov. Une théorique demi-finale pourrait l'opposer au finaliste sortant Daniil Medvedev. Dans cette partie basse du tableau figurent six Français parmi les huit engagés. A l'exception de Jérémy Chardy opposé à Andrey Rublev et de Richard Gasquet qui devra se défaire d'entrée d'Ivo Karlovic et son service de plomb, le sort n'a pas été trop cruel. Même s'il semble loin de sa meilleure forme (il était malade voici quelques jours), Benoît Paire a toutes les cartes en mains pour disposer du Polonais Kamil Majchrzak.

Ugo Humbert a une belle carte à jouer contre Yuichi Sugita, même topo pour Corentin Moutet, opposé à Jiri Vesely, et Grégoire Barrère face à Taro Daniel. Dans le haut du tableau, Gilles Simon devrait faire valoir son expérience face à l'Egyptien Mohamed Safwat (135e mondial) et Adrian Mannarino, 32e et dernière tête de série, partira favori contre l'Italien Lorenzo Sonego, plus à l'aise sur terre battue. A noter enfin que le revenant Andy Murray jouera son premier match au meilleur des cinq sets depuis l'Open d'Australie 2019 face à Yoshihito Nishioka. En cas de succès, il pourrait retrouver Félix Auger-Aliassime au 2e tour.

Les huitièmes de finale théoriques (dans l'ordre du tableau) :

Novak Djokovic (Srb/N°1) - John Isner (EU/N°16)

David Goffin (Bel/N°7) - Denis Shapovalov (Can/N°12)

Stefanos Tsitsipas (Gre/N°4) - Cristian Garin (Chl/N°13)

Alexander Zverev (All/N°5) - Diego Schwartzman (Arg/N°9)

Matteo Berrettini (Ita/N°6) - Andrey Rublev (Rus/N°10)

Daniil Medvedev (Rus/N°3) - Grigor Dimitrov (Bul/N°14)

Roberto Baustista Agut (Esp/N°8) - Karen Khachanov (Rus/N°11)

Dominic Thiem (Aut/N°2) - Félix Auger-Aliassime (Can/N°15)

