Tennis

US OPEN - Frappes de mule, tweeners et passings spectaculaires : le top 5 points du jour

US OPEN - Un échange costaud entre Serena Williams et Sloane Stephens, un tweener gagnant de Félix Auger-Aliassime, et un passing remarquable de Marton Fucsovics qui a même choqué son adversaire Frances Tiafoe : voici notre Top 5 des points de samedi.

00:01:53, 1136 vues, il y a 38 minutes