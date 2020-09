Grégoire Barrère, lui, sera bel et bien au rendez-vous du deuxième tour. Le joueur de 26 ans, qui ferait partie de ceux soupçonnés d'avoir été en contact avec Benoît Paire, positif au Covid-19, s'est défait de Taro Daniel. Le 93e à l'ATP n'a jamais été véritablement inquiété malgré la perte de la troisième manche. Sa prochaine rencontre s'annonce autrement plus délicate puisqu'il défiera Rublev, tombeur de Chardy.

Comme Kristina Mladenovic et Caroline Garcia lundi, Alizé Cornet s'est elle aussi qualifiée pour le deuxième tour en écartant la locale Lauren Davis. Une nouvelle fois, la 56e joueuse mondiale a fait preuve d'une intéressante force mentale pour se remettre d'un deuxième set raté et infliger une bulle à son adversaire dans la manche décisive. Le tout en servant mieux et en jouant plus juste en fin de match.